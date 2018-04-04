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    В Калифорнии во время учений разбился военный вертолет

    Четыре члена экипажа, предположительно, погибли© AP

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает Report со ссылкой на AP.

    Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у города Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 01:35 по Баку во время стандартных учений. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.

    Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа.

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