В Калифорнии во время учений разбился военный вертолет

© AP

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Вертолет корпуса морской пехоты США потерпел крушение на юге штата Калифорния, четыре члена экипажа, предположительно, погибли, сообщает Report со ссылкой на AP.

Вертолет корпуса морской пехоты CH-53E Super Stallion разбился у города Эль-Сентро в Калифорнии приблизительно в 01:35 по Баку во время стандартных учений. По информации военных, причина катастрофы пока неизвестна.

Жертвами инцидента, предположительно, стали четыре находящихся на борту вертолета члена экипажа.