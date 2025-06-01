В Калифорнии в результате стрельбы два человека погибли, один пострадал

В городе Болдуин-парк в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

В городе Болдуин-парк в американском штате Калифорния произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Как передает Report со ссылкой на ABC, об этом сообщили в Департаменте шерифа округа Лос-Анджелес.

Согласно информации, мужчина, личность которого не разглашается, открыл стрельбу из винтовки по людям. В результате инцидента погибли два человека, включая полицейского, еще один офицер был ранен и находится в больнице.

По словам шерифа Роберта Луны, подозреваемый был взят под стражу.