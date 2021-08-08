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В Калифорнии в результате лесных пожаров пропали без вести 8 человек

В Калифорнии в результате лесных пожаров пропали без вести 8 человек В американском штате Калифорния 3 человека пропали без вести в результате лесных пожаров, которые продолжались 8 недель.
Другие страны
8 августа 2021 г. 07:00
В Калифорнии в результате лесных пожаров пропали без вести 8 человек

В американском штате Калифорния 3 человека пропали без вести в результате лесных пожаров, которые продолжались 8 недель.
Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу“, стихийное бедствие нанесло огромный ущерб штату.
Поиски пропавших продолжаются. Это самый большой пожар в истории штата.
Сообщив о возгорании на площади более 1 800 квадратных километров, чиновники отметили, что пятая часть пожара находится под контролем, но из-за погодных условий пламя на большей территории будет локализовано в течение следующих нескольких дней.
Согласно сообщению, поселок Гринвилл, в котором более 800 жилых домов, полностью сгорел и превратился в пепел.
В настоящее время наибольшую опасность представляет так называемый пожар “Дикси”, охвативший тысячи гектаров.
Из-за лесных пожаров были эвакуированы более 16 тысяч человек.

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