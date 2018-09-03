В Калифорнии увеличилось число пропавших без вести при столкновении лодок

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Число пропавших без вести после столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния возросло до четырех, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти, передает Report.

Ранее сообщалось об одном пропавшем и 13 раненых. По данным агентства, на борту двух лодок находились 16 человек. После столкновения десять из них были доставлены в больницу, состояние одного из пассажиров на момент госпитализации оценивалось как критическое. Еще четверо числятся пропавшими без вести.