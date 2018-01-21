В Калифорнии упал военный вертолет "Apache"

© Foto: Joyreactor.cc

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Вертолет сухопутных сил США упал в субботу в штате Калифорния, погибли двое пилотов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Катастрофа произошла в пустыне, ее причина пока не уточняется. Разбился вертолет AH-64 "Apache", который совершал учебный полет. В связи с произошедшим начато расследование.

Телеканал отмечает, что в текущем году это первый несчастный случай, который привел к жертвам среди американских военных.