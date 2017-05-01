В Калифорнии у жилого комплекса произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще семь получили ранения в результате стрельбы рядом с жилым комплексом в городе Сан-Диего в США. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили в местной полиции.

По словам шефа полиции города Сан-Диего, огонь у жилого комплекса открыл некий мужчина. Полиция застрелила его после того, как он прицелился из своего оружия в правоохранителей, прибывших по многочисленным вызовам к месту стрельбы.

В результате стрельбы были ранены восемь человек, среди них четыре женщины. Одна из женщин позднее скончалась в больнице.

Несколько пострадавших по-прежнему оперируют, состояние некоторых оценивается как критическое.