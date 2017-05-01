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    В Калифорнии у жилого комплекса произошла стрельба, есть погибшие и раненые

    Полиция застрелила нападавшего

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще семь получили ранения  в результате стрельбы рядом с жилым комплексом в городе Сан-Диего в США. Как сообщает Report со ссылкой на Associated Press, об этом заявили  в  местной полиции.

    По словам шефа полиции города Сан-Диего, огонь у жилого комплекса открыл некий мужчина. Полиция застрелила его после того, как он прицелился из своего оружия в правоохранителей, прибывших по многочисленным вызовам к месту стрельбы.

    В результате стрельбы были ранены восемь человек, среди них четыре женщины.  Одна из женщин позднее скончалась в больнице. 

    Несколько пострадавших по-прежнему оперируют, состояние некоторых оценивается как критическое.

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