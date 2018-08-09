В Калифорнии тушат самый большой пожар в истории штата

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Более 14 тысяч пожарных, военнослужащих и заключенных участвуют в тушении пожаров на территории американского штата Калифорния, передает Report со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении защиты лесных угодий и противопожарной охраны Калифорнии сообщили, что для борьбы с очагами возгорания в штат стянуты около 12 тысяч пожарных.

Кроме того, с огнем борются около двух тысяч заключенных, прошедших соответствующие курсы. В зоне пожаров задействованы более тысячи пожарных машин, 59 бульдозеров, 17 самолетов и 12 вертолетов.

Специалисты опасаются, что самый крупный пожар в истории штата может продлиться до конца месяца.

Жертвами пожара уже стали семь человек, сгорели 1 500 строений.