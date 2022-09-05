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В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию К середине недели столбик термометра в штате Калифорния может достичь 46 градусов по Цельсию.
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5 сентября 2022 г. 13:12
В Калифорнии температура на неделе может достичь 46 градусов по Цельсию

К середине недели столбик термометра в штате Калифорния может достичь 46 градусов по Цельсию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила Национальная метеорологическая служба США.

Власти предупредили жителей, чтобы они во избежание проблем со здоровьем оставались в помещениях.

Власти штата уже почти неделю призывают жителей из-за резко возросшего спроса ограничить потребление электроэнергии.

Рекордная для этого времени температура воздуха в 35 градусов по Цельсию была зафиксирована в воскресенье в городе Сан-Диего.

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Версия на английском языке Air temperature may reach 46 degrees Celsius in California this week

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