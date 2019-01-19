В Калифорнии стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии.
Как передает Report, об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).
Ракета используется для миссии NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США.
В конце декабря 2018 года сообщалось, что во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США.
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