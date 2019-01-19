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    В Калифорнии стартовала сверхтяжелая ракета-носитель Delta IV-Heavy

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Ракета-носитель Delta IV-Heavy с разведывательным спутником США стартовала в Калифорнии.

    Как передает Report, об этом сообщила компания United Launch Alliance (ULA).

    Ракета используется для миссии NROL-71 для Национального управления военно-космической разведки США.

    В конце декабря 2018 года сообщалось, что во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США.

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