В Калифорнии шесть человек пострадали при стрельбе в автобусе

Неизвестный устроил стрельбу в автобусе, который следовал из американского Лос-Анджелеса в Область залива Сан-Франциско, шесть человек получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на власти.

По данным представителя дорожной полиции Калифорнии по коммуникациям Стива Лофтаса, полиция начала получать вызовы от пассажиров автобуса. Водитель автобуса, в котором находились около 40 человек, остановился недалеко от города Бейкерсфилд сразу после начала стрельбы.

Представитель полиции сообщил, что в результате стрельбы несколько пассажиров получили серьезные ранения, у других - ранения средней тяжести. Пострадавшие направлены в больницу.

Подозреваемый стрелок взят под стражу, сообщили в полиции. Мотивы устроившего стрельбу мужчины пока не известны.