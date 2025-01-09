В Калифорнии сгорел дом актера Энтони Хопкинса

В результате пожаров в Калифорнии полностью уничтожен дом Энтони Хопкинса.

В результате пожаров в Калифорнии полностью уничтожен дом Энтони Хопкинса.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Актер приобрел дом в 2021 году - за здание с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами в районе Пасифик-Палисадес он заплатил $6 млн. На фотографиях с места ЧП видно, что от дома остался только обгоревший забор.

В общей сложности огнем повреждены уже 1000 зданий. Лесные пожары начались в Южной Калифорнии на этой неделе. Погибли как минимум пять человек, ущерб от пожаров оценивают более чем в $50 млрд. Президент США Джо Байден объявил в штате режим масштабного бедствия. В Лос-Анджелесе проводится эвакуация жителей районов, находящихся вблизи Голливуда. По данным TMZ, полностью сгорел дом актрисы Пэрис Хилтон.