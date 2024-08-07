О нас

В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2 Еще одно землетрясение - магнитудой 5,2 - зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).
Другие страны
7 августа 2024 г. 09:53
В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

Еще одно землетрясение - магнитудой 5,2 - зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 28 км к югу от города Бейкерсфилд, где проживают 373 тыс. человек, и в 26 км к юго-западу от города Арвин с населением 20,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине почти 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,5, эпицентр которого находился в 31 км к югу от города Бейкерсфилд. Очаг находился на глубине 10 км.

Служба также зарегистрировала 33 афтершока магнитудой от 2,5 до 3,8 после этих землетрясений.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
Директор TAP: Затраты на первый этап расширения газопровода превысят 130 млн евро
31 июля 2024 г. 12:15
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
BP-Azerbaijan: Горевшее судно вело водолазные работы на блоке АЧГ, экипаж благополучно эвакуирован
31 июля 2024 г. 10:11
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
В Баку в некоторых дворцах торжеств перенесены свадьбы на время COP29
30 июля 2024 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi