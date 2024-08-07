В Калифорнии произошло новое землетрясение магнитудой 5,2

Еще одно землетрясение - магнитудой 5,2 - зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Еще одно землетрясение - магнитудой 5,2 - зафиксировано недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр стихии находился в 28 км к югу от города Бейкерсфилд, где проживают 373 тыс. человек, и в 26 км к юго-западу от города Арвин с населением 20,8 тыс. человек. Очаг залегал на глубине почти 12 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,5, эпицентр которого находился в 31 км к югу от города Бейкерсфилд. Очаг находился на глубине 10 км.

Служба также зарегистрировала 33 афтершока магнитудой от 2,5 до 3,8 после этих землетрясений.