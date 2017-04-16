В Калифорнии произошли столкновения сторонников и противников Трампа

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа произошли в американском городе Беркли (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN.

Правоохранительные органы задержали не менее четырех человек.

Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал.

По данным телеканала, во время демонстрации между противниками президента и его сторонниками завязалась потасовка. Некоторые ее участники применяли палки, дубинки и другие предметы. По сведениям CNN, несколько человек получили ранения.