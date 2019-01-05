В Калифорнии произошла стрельба, трое погибли, четверо ранены - ОБНОВЛЕНО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате стрельбы в боулинг-клубе в городе Торранс. Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявили в полиции.
Полиция города попросила жителей держаться в стороне от места происшествия и сообщила, что ведет расследование инцидента.
*** 13:52
В городе Торренс в Калифорнии произошла стрельба.
Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV, об этом заявили в местной полиции.
Стрельба произошла в боулинг-клубе.
Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.
Причины инцидента пока не известны.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости