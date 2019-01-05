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    В Калифорнии произошла стрельба, трое погибли, четверо ранены - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Три человека погибли, еще четыре получили ранения в результате стрельбы в боулинг-клубе в городе Торранс. Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом заявили в полиции.

    Полиция города попросила жителей держаться в стороне от места происшествия и сообщила, что ведет расследование инцидента.

    *** 13:52

    В городе Торренс в Калифорнии произошла стрельба. 

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкий телеканал NTV,  об этом заявили в местной полиции.

    Стрельба произошла в боулинг-клубе.

    Отмечается, что в результате происшествия есть пострадавшие.

    Причины инцидента пока не известны. 

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