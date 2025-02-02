В Калифорнии произошел взрыв на нефтезаводе, есть пострадавшие

В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, во время которого пострадали по меньшей мере три человека.

В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, во время которого пострадали по меньшей мере три человека.

Как передает Report , Об этом пишет The Mercury News.

По данным газеты, инцидент произошел на Shell Avenue. Журналисты узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Только через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отметили корреспонденты.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения.