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В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек

В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек По меньшей мере 2 человека погибли, примерно 11 пострадали в результате землетрясения, произошедшего во вторник в Калифорнии.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 03:58
В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек

По меньшей мере 2 человека погибли, примерно 11 пострадали в результате землетрясения, произошедшего во вторник в Калифорнии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба офиса шерифа округа Гумбольдт на своем сайте.

Отмечается, что в настоящее время проводится оценка причиненного ущерба. Более 70 тысяч домов и предприятий остались без электричества, свидетельствуют данные, размещенные на портале poweroutage.us.

По данным Геологической служба США, землетрясение магнитудой 6,4 произошло во вторник в Калифорнии. Эпицентр подземных толчков находился в 21,6 км к северо-западу от города Фортуна с населением около 12 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 16,1 км. Опасности цунами, которое могло быть вызвано землетрясением, нет, уточняет служба.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada zəlzələ olub, ölən və yaralananlar var

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