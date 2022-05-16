В Калифорнии при стрельбе в церкви убит один человек, пятеро ранены

По меньшей мере один человек убит, пятеро пострадали в результате стрельбы в воскресенье в церкви в округе Орандж (штат Калифорния).

По меньшей мере один человек убит, пятеро пострадали в результате стрельбы в воскресенье в церкви в округе Орандж (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил шериф округа.

"Диспетчерская получила сообщение о стрельбе в Женевской пресвитерианской церкви в 13:26 (00:26 - бакинское время). Четверо были тяжело ранены, один человек получил незначительные травмы. Все пострадавшие - взрослые и находятся на пути в больницу. Один человек умер на месте происшествия", - написал шериф округа в Twitter.

По его информации, подозреваемый был задержан. На месте работают сотрудники полиции и пожарной службы округа.