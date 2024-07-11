В Калифорнии при стрельбе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Аламида (штат Калифорния).

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Аламида (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города на своей странице в Facebook.

По ее данным, полицейские прибыли на место инцидента после сообщений о выстрелах, где обнаружила нескольких пострадавших, являвшихся членами одной семьи. Раненые были госпитализированы, трое из них умерли в больнице.

Подозреваемый задержан, уточнил полицейский департамент. По факту произошедшего идет расследование.