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В Калифорнии при стрельбе погибли три человека

В Калифорнии при стрельбе погибли три человека По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Аламида (штат Калифорния).
Другие страны
11 июля 2024 г. 17:35
В Калифорнии при стрельбе погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли в результате стрельбы в городе Аламида (штат Калифорния).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция города на своей странице в Facebook.

По ее данным, полицейские прибыли на место инцидента после сообщений о выстрелах, где обнаружила нескольких пострадавших, являвшихся членами одной семьи. Раненые были госпитализированы, трое из них умерли в больнице.

Подозреваемый задержан, уточнил полицейский департамент. По факту произошедшего идет расследование.

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