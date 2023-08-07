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В Калифорнии при столкновении вертолетов погибли трое

В Калифорнии при столкновении вертолетов погибли трое Два офицера пожарной службы Калифорнии и пилот погибли при столкновении вертолетов во время тушения пожара на юге штата.
Другие страны
7 августа 2023 г. 13:54
В Калифорнии при столкновении вертолетов погибли трое

Два офицера пожарной службы Калифорнии и пилот погибли при столкновении вертолетов во время тушения пожара на юге штата.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на регионального представителя калифорнийской пожарной службы Дэвида Фулчера.

"Два вертолета столкнулись при тушении пожара. Первый смог совершить безопасную посадку неподалеку. К несчастью, второй вертолет разбился, и три человека, к большому сожалению, погибли", - сказал он.

По его словам, погибли пилот, капитан и начальник отдела в пожарной службе.

Всего в тушении пожара, который разгорелся в воскресенье вечером по местному времени, приняли участие шесть вертолетов.

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