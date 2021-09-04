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В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими.
Другие страны
4 сентября 2021 г. 21:19
В Калифорнии при крушении вертолета ВМС США погибли пять человек

Пять пропавших членов экипажа вертолета ВМС США, потерпевшего крушение у берегов Калифорнии, признаны погибшими.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Тихоокеанский флот США.

"ВМС США признали погибшими пять пропавших членов экипажа потерпевшего крушение вертолета MH-60S", - говорится в заявлении.

Вертолет ВМС США в среду потерпел крушение у берегов Сан-Диего в штате Калифорния. Авианосец MH-60S совершил штатный вылет с борта авианосца Abraham Lincoln и упал в воду приблизительно в 110 километрах от берега. Один член экипажа был спасен.

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