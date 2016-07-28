В Калифорнии при крушении самолета погибли четыре человека

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Небольшой самолет Cessna 310 упал в среду на территории аэропорта в американском городе Колумбия (штат Калифорния), погибли четыре человека.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном управлением шерифа округа Туолуме.

Как отмечается в документе, воздушное судно следовало с севера и должно было зайти на посадку.

На месте авиакатастрофы начался пожар. Пока не уточняется, были ли погибшие среди людей, находившихся на земле.

Расследованием произошедшего займутся сотрудники Национального управления по безопасности на транспорте США.