В Калифорнии пожарный самолет столкнулся с БПЛА при тушении пожаров

Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, но смог приземлиться. В результате инцидента полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены.

Пожарный самолет столкнулся с беспилотником при тушении пожаров в Калифорнии, но смог приземлиться. В результате инцидента полеты в районе Лос-Анджелеса были ограничены.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

"Пожарный самолет столкнулся с дроном во время тушения огня в районе Палисейдс в округе Лос-Анджелес в четверг... FAA ввело несколько временных ограничений на полеты в районе Лос-Анджелеса", - сказано в заявлении.

По данным СМИ, инцидент произошел с одним из самолетов Canadair CL-415 Super Scooper, которых у калифорнийских пожарных всего два. В результате столкновения он был выведен из строя.

В связи с этим начато расследование.