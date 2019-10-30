В Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана

Библиотека и музей, которые названы в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, оказались под угрозой из-за природных пожаров в южной части штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Как он отмечает, огонь распространяется в направлении данного учреждения. Рядом с библиотекой находятся пожарные и сотрудники полиции.

Ранее служба пожарной охраны округа Вентура предписала эвакуироваться жителям ряда районов. Это относится и к территории, на которой находится библиотека. В настоящее время она не работает из-за пожаров.

Телеканал привел слова директора учреждения Джон Хьюбиша. Как он отметил, огонь "окружает библиотеку", ранее ей никогда не угрожала такая опасность. Официальные представители учреждения сообщили журналистам, что из него в целях безопасности вынесли часть архивных материалов.

Отметим, что Рейган был похоронен на территории библиотеки в 2004 году.