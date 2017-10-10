В Калифорнии полыхают леса:10 погибших

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В американском штате Калифорния полыхают леса. Власти массово эвакуируют людей. Как сообщает Report, со ссылкой на телеканал BBC, в результате быстро распространяющихся лесных пожаров уже погибло 10 человек, многие пострадали или пропали без вести. Свои дома уже покинули более 20 тыс. человек. Огонь бушует в восьми округах Северной Калифорнии. Также разрушены свыше 1,5 тыс. зданий.

Режим чрезвычайного положения объявлен в округах Напа, Сонома и Юба.