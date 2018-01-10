В Калифорнии подтвердили гибель 13 человек из-за сильных ливней - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Число жертв сильных ливней в Калифорнии составило 13 человек, количество погибших может возрасти.

Как передает Report, об этом сoобщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице округа в Facebook.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 25 пострадавших.

"Мы с горестью сообщаем, что ситуация на данный момент привела к 13 погибшим… Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться, так как мы все еще поиском людей, которые пропали без вести", - заявил Браун.





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По меньшей мере восемь человек погибли из-за вызванных проливными дождями оползней в южной части американского штата Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщает ABC.

По имеющейся информации, ещё 25 человек получили травмы.

Отмечается, что также были разрушены несколько домов и повреждены дороги.