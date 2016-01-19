В Калифорнии перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще 18 получили ранения в результате того, что пассажирский автобус перевернулся на одном из шоссе в американском штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители властей.

ДТП произошло вблизи города Сан-Хосе. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и водитель. Некоторые из пострадавших, получившие наиболее серьезные ранения, госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.