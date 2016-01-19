 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Калифорнии перевернулся пассажирский автобус, погибли два человека

    Еще 18 человек получили ранения различной степени тяжести

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Два человека погибли, еще 18 получили ранения в результате того, что пассажирский автобус перевернулся на одном из шоссе в американском штате Калифорния. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители властей. 

    ДТП произошло вблизи города Сан-Хосе. Всего в автобусе находились 19 пассажиров и водитель. Некоторые из пострадавших, получившие наиболее серьезные ранения, госпитализированы. Причины происшествия устанавливаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi