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    В Калифорнии отец, убив жену и детей, покончил жизнь самоубийством - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/  Тела погибших в результате стрельбы в городе Санта-Карла в Калифорнии были обнаружены в одном из домов города. 

    Как передает Report со ссылкой на RT, по данным полиции, перед тем как совершить самоубийство, глава семейства, состоящего из четырёх человек, сначала убил свою жену, а после — двоих детей. 

    Ранее сообщалось, что полицейские задержали 16-летнего жителя американского штата Нью-Джерси по подозрению в убийстве трёх своих родственников, а также близкой знакомой семьи.

    ***23:05

    Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в Twitter сотрудники аппарата шерифа округа Лос-Анджелес.

    "На месте преступления четверо погибших, - указывается в сообщении. - Местным жителям рекомендовано избегать этого района. Сотрудники отдела по расследованию убийств уже выехали к месту преступления".

    По данным газеты Los Angeles Times, среди погибших - две женщины, один мужчина и один несовершеннолетний. О возможных мотивах преступления пока ничего не сообщается. 

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