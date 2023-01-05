В Калифорнии около 180 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма

На американский штат Калифорния обрушились ураганный ветер и проливные дожди, в результате непогоды около 180 тыс. домов остались без электричества.
Как передает Report со ссылкой на
Сильный ветер с порывами до 136 км в час привел к отмене более 70 рейсов в международном аэропорту Сан-Франциско. Также сообщается, что в некоторых районах штата скорость ветра достигала даже 209 км в час.
Из-за непогоды погибли ребенок и 19-летняя девушка.
Еще в среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение на территории всего штата, что позволит быстрее предоставить помощь пострадавшим.