В Калифорнии около 180 тыс. домов остались без электричества из-за мощного шторма

На американский штат Калифорния обрушились ураганный ветер и проливные дожди, в результате непогоды около 180 тыс. домов остались без электричества.

На американский штат Калифорния обрушились ураганный ветер и проливные дожди, в результате непогоды около 180 тыс. домов остались без электричества.

Как передает Report со ссылкой на CNN , во многих городах, в том числе в Лос-Анджелесе, предупреждают о возможности наводнений. Такие предупреждения касаются около 90% населения штата.

Сильный ветер с порывами до 136 км в час привел к отмене более 70 рейсов в международном аэропорту Сан-Франциско. Также сообщается, что в некоторых районах штата скорость ветра достигала даже 209 км в час.

Из-за непогоды погибли ребенок и 19-летняя девушка.

Еще в среду губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел чрезвычайное положение на территории всего штата, что позволит быстрее предоставить помощь пострадавшим.