В Калифорнии на складе фейерверков произошел мощный взрыв

Мощный взрыв, в результате которого начался пожар, прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния, объявлена эвакуация.
Об этом
По данным офиса окружного шерифа, на месте инцидента продолжается активное горение.
"Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км - ред.)", - говорится в сообщении офиса шерифа в Facebook.
Причина случившегося пока не установлена, информации о погибших или пострадавших нет.