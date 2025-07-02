В Калифорнии на складе фейерверков произошел мощный взрыв

Мощный взрыв, в результате которого начался пожар, прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния, объявлена эвакуация.

Мощный взрыв, в результате которого начался пожар, прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния, объявлена эвакуация.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал NBC News.

По данным офиса окружного шерифа, на месте инцидента продолжается активное горение.

"Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км - ред.)", - говорится в сообщении офиса шерифа в Facebook.

Причина случившегося пока не установлена, информации о погибших или пострадавших нет.