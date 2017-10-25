В Калифорнии мужчина открыл беспорядочную стрельбу: 2 погибших

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Калифорнии мужчина открыл беспорядочную стрельбу по домам, автомобилю, двум заправочным станциям и винному заводу в маленьком городке на севере штата. В результате стрельбы он убил двух человек, ранил женщину и подстрелил одного из полицейских, которые приехали на место происшествия. Преступник был арестован.

Как передает Report, об этом сoобщает Americaru.

61-летний Алан Эшмор также, вероятно, является виновным в небольшом пожаре, который он устроил, когда попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов, сказал шериф округа Лэйк Брайан Мартин. Его мотивы пока неизвестны. «Мы пока не знаем, почему преступник открыл огонь и на кого были нацелены его выстрелы. Случайно ли он стрелял по жертвам или намеренно», - сказал Мартин.

Окружной прокурор Дон Андерсон предположил, что злоумышленник был обижен на всех, даже на случайных прохожих. По словам шерифа, Эшмора хорошо знали в городе. У него было несколько арестов, какое-то время он провел в тюрьме. В его автомобиле было найдено несколько единиц огнестрельного оружия.