В Калифорнии из-за пожаров ввели режим ЧС

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Губернатор Калифорнии Джерри Браун объявил на территории штата режим чрезвычайной ситуации в связи с бушующими в местных лесах пожарами.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что общая площадь пожаров сейчас составляет несколько тысяч гектаров. Огонь угрожает пяти тысячам жилых домов. Жильцов некоторых из них уже эвакуируют.

Кроме того, в субботу стало известно о первом погибшем в результате пожаров. Им оказался пожарный, инспектировавший горящие леса. Тело погибшего обнаружили коллеги. О других жертвах пока не сообщалось.

Нынешнее лето выдалось в Калифорнии самым засушливым за последние годы. На этом фоне в штате начались обширные лесные пожары. На тушение очагов возгорания брошены тысячи пожарных.