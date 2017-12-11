В Калифорнии из-за пожаров погибли 46 скаковых лошадей

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 46 скаковых лошадей погибли в результате задымления из-за пожаров в округе Сан-Диего в Калифорнии. Также ожоги получил тренер, который пытался спасти животных.

Как передает Report, об этом пишет Huffington Post.

"Это трагедия для скаковой индустрии Калифорнии, это очень печально для всех", - приводит издание слова Джека Либау, вице-президента ассоциации Los Alamitos Racing Association.

Он также выразил сочувствие владельцам, тренерам и сторожам лошадей, пострадавших от этого трагического события.