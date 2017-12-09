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    В Калифорнии из-за пожаров эвакуировали сотни тысяч челочек - ВИДЕО

    На данный момент выгорели 57 тысяч гектаров, эвакуированы 212 тысяч человек

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Площадь пожаров на юге Калифорнии превышает 57 тысяч гектаров, 212 тысяч человек эвакуированы.

    Как передает Report, об этом сoобщил региональный представитель Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях Дэвид Пэсси.

    "На данный момент выгорели 57 тысяч гектаров, эвакуированы 212 тысяч человек, (в тушении) задействованы 8,7 тысячи пожарных", - привел Пэсси последние сводки центра борьбы с пожарами.

    Лесные пожары начались в Калифорнии 4 декабря, распространению огня способствует ветреная и сухая погода, которая, по прогнозу синоптиков, продлится до воскресенья.

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