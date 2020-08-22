В Калифорнии эвакуируют почти 120 тыс. человек

Власти штата Калифорния распорядились об эвакуации более 119 тыс жителей, домам которых угрожают природные пожары.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции.
"Уведомления об эвакуации следует воспринимать со всей серьезностью. Мы разослали такие уведомления 119 тыс. человек", - указал он. Между тем, по сведениям агентства The Associated Press, данный показатель превышает уже 140 тыс. человек.
Согласно информации губернатора, количество очагов природных пожаров на севере Калифорнии возросло с 367 до 560. Выгорела зона площадью 312 тыс. га. На борьбу с огнем мобилизованы более 12 тыс. пожарных, в ней задействованы свыше тысячи машин, 241 бульдозер, 88 вертолетов и 24 самолета с системой сброса воды. Число жертв стихийного бедствия достигло шести человек.