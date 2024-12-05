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В Калифорнии два ученика пострадали при стрельбе в школе

В Калифорнии два ученика пострадали при стрельбе в школе По меньшей мере двое учеников получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в школе близ Палермо (штат Калифорния).
Другие страны
5 декабря 2024 г. 03:09
В Калифорнии два ученика пострадали при стрельбе в школе

По меньшей мере двое учеников получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в школе близ Палермо, штат Калифорния.

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала NBC со ссылкой на полицию.

По данным офиса шерифа округа Бьютт, сотрудники полиции прибыли к месту инцидента в школе адвентистов седьмого дня Feather River в Палермо.

"Стрелявший, взрослый мужчина, предположительно не связан со школой. Он покончил с собой", - сказал журналистам шериф Кори Л. Хонеа.

Двое детей с огнестрельными ранениями были доставлены в больницы, для эвакуации одного из них привлечена санавиация, о состоянии пострадавших телеканал сведений не приводит.

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