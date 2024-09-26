О нас

В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда

В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда В здании городского суда Санта-Марии в округе Санта-Барбара штата Калифорния прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.
Другие страны
26 сентября 2024 г. 00:11
В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда

В здании городского суда Санта-Марии в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщила окружной шериф Ракель Зик в соцсети Х.

"25 сентября 2024 года, около 8:45 утра по местному (19:45 по бакинскому - ред.) времени в здании суда города Санта-Мария произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате инцидента два человека получили ранения средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре после взрыва сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, личность которого пока не разглашается в интересах следствия. По словам очевидцев, преступник вел себя неадекватно и кричал, пока его пытались задержать судебные приставы и полицейские. Мотивы и цели злоумышленника пока неизвестны.

В здании суда была проведена эвакуация, все судебные заседания отменены на неопределенный срок, говорится в сообщении.


Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi