В Калифорнии два человека пострадали при взрыве в здании суда

В здании городского суда Санта-Марии в округе Санта-Барбара штата Калифорния прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

В здании городского суда Санта-Марии в округе Санта-Барбара, штат Калифорния, прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщила окружной шериф Ракель Зик в соцсети Х.

"25 сентября 2024 года, около 8:45 утра по местному (19:45 по бакинскому - ред.) времени в здании суда города Санта-Мария произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате инцидента два человека получили ранения средней тяжести. Их жизням ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре после взрыва сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, личность которого пока не разглашается в интересах следствия. По словам очевидцев, преступник вел себя неадекватно и кричал, пока его пытались задержать судебные приставы и полицейские. Мотивы и цели злоумышленника пока неизвестны.

В здании суда была проведена эвакуация, все судебные заседания отменены на неопределенный срок, говорится в сообщении.



