В Калифорнии число жертв пожаров выросло до 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.

По меньшей мере 27 человек погибли в результате лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Еще 18 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных Департамента судебно-медицинской экспертизы.

Согласно информации на сайте ведомства, на месте пожарищ были найдены останки 27 человек. Личности большинства из них еще не установлены. Ранее сообщалось о 25 погибших.

По данным телеканала ABC, управление шерифа округа предполагает, что реальное число пропавших без вести может оказаться выше.

Лесные пожары начали распространяться в округе Лос-Анджелес 7 января. По мнению метеорологов, причиной тому стала сухая и очень ветреная погода. Пожары затронули территорию площадью свыше 16 тыс. га. В настоящее время распространение огня замедлилось, но метеорологии не исключают, что в случае возвращения ветреной погоды ситуация может вновь ухудшиться. Огонь уничтожил более 12,3 тыс. строений, в том числе дома знаменитостей. Экономический ущерб оценивается в более чем $250 млрд.