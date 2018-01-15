В Калифорнии число погибших в результате оползней достигло 20 человек

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Число жертв наводнений и оползней на юге Калифорнии (США) достигло 20 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По данным представителя властей округа Санта-Барбара Джастина Купера, за последние двое суток спасатели обнаружили тела еще двух человек, ставших жертвами стихии. Купер не указал, сколько лет было погибшим и где обнаружили их тела. По его словам, поиски пропавших продолжаются.

В результате стихийного бедствия получили ранения более 30 человек. Больше всего пострадал прибрежный город Монтесито, где расположены дома и виллы многих голливудских знаменитостей.

В ликвидации последствий удара стихии задействованы более 2 тыс. сотрудников профильных служб. Из-за оползней частично оказалась заблокирована одна из основных автотрасс Калифорнии, по которой в обычных условиях проезжают до 80 тыс. автомобилей в сутки.

Сильные ливни в Южной Калифорнии шли с 8 января в течение нескольких дней. Согласно последним данным властей, в результате наводнений и последовавших за ними оползней разрушено не менее 65 домов, повреждено более 460. В некоторых районах штата была объявлена эвакуация местных жителей.