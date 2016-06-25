 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: есть жертвы

    В настоящее время в США зафиксированы 14 крупных пожаров

    Баку. 25 Июнь. REPORT.AZ/ Площадь масштабного лесного пожара в центральной части штата Калифорния за прошедшие сутки увеличилась больше чем в два раза, огонь охватил более 7,5 тыс. гектаров.

    Как передает Report со ссылкой на ABC, в результате пожара погибли два человека. Подробности их смерти пока не известны.

    Лесной пожар уже уничтожил около сотни построек, еще около 1500 домов и строений находятся под угрозой возгорания.

    Пожар вспыхнул 23 июня в предгорьях округа Керн к северо-востоку от города Бейкерсфилд. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. В ближайшее время власти эвакуируют еще около трех тысяч жителей населенного пункта Лейк-Изабелла, который является популярной зоной отдыха.

    Последние несколько дней в Калифорнии сохраняется жаркая и засушливая погода, вчера температура воздуха превысила 32 градуса по Цельсию.

    В настоящее время в США бушуют 14 крупных пожаров, которые в основном сосредоточены на юго-западе, где на этой неделе жертвами сильной жары стали пять человек. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi