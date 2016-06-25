В Калифорнии бушует масштабный лесной пожар: есть жертвы

Баку. 25 Июнь. REPORT.AZ/ Площадь масштабного лесного пожара в центральной части штата Калифорния за прошедшие сутки увеличилась больше чем в два раза, огонь охватил более 7,5 тыс. гектаров.

Как передает Report со ссылкой на ABC, в результате пожара погибли два человека. Подробности их смерти пока не известны.

Лесной пожар уже уничтожил около сотни построек, еще около 1500 домов и строений находятся под угрозой возгорания.

Пожар вспыхнул 23 июня в предгорьях округа Керн к северо-востоку от города Бейкерсфилд. Сотни жителей близлежащих населенных пунктов были эвакуированы. В ближайшее время власти эвакуируют еще около трех тысяч жителей населенного пункта Лейк-Изабелла, который является популярной зоной отдыха.

Последние несколько дней в Калифорнии сохраняется жаркая и засушливая погода, вчера температура воздуха превысила 32 градуса по Цельсию.

В настоящее время в США бушуют 14 крупных пожаров, которые в основном сосредоточены на юго-западе, где на этой неделе жертвами сильной жары стали пять человек.