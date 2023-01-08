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В Калифорнии более 500 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

В Калифорнии более 500 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды Более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения в штате Калифорния из-за тяжелых погодных условий.
Другие страны
8 января 2023 г. 14:21
В Калифорнии более 500 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды

Более 500 тыс. потребителей остались без электроснабжения в штате Калифорния из-за тяжелых погодных условий.

Как передает Report, об этом пишет Reuters со ссылкой на портал poweroutage.us.

По его информации, к 02:06 по местному времени (14:06 по Баку) без света в Калифорнии остались 561 196 потребителей. Наибольшее число отключений приходится на округа Сакраменто (более 340 тыс.) и Сан-Хоакин (более 50 тыс.), расположенные в центральной части штата.

Причиной массовых отключений стали сильные ливни и штормовые порывы ветра. Синоптики также прогнозируют приток влажного воздуха из тропических широт на территорию штата. В результате этого атмосферного явления в понедельник в Калифорнии могут пройти сильные ливни и снегопады в горных районах.

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