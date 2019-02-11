В Калифорнии автомобиль сбил группу прохожих

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Десять человек госпитализированы после наезда автомобиля на группу прохожих в американском городе Фуллертон в Калифорнии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Местная полиция сообщает, что в ходе инцидента водитель на красном Toyota Tacoma заехал на тротуар и протаранил группу прохожих, после чего автомобиль врезался в дерево.
После прибытия на место происшествия полицейским удалось поднять дымящийся автомобиль, под которым находились люди. Пострадавшие в возрасте от 18 до 49 лет были доставлены в местные медучреждения с травмами разной степени тяжести, состояние некоторых оценивается как критическое. Повреждения получили также три автомобиля.
Полиция предполагает, что водитель управлял транспортным средством, находясь под действием наркотиков. Он арестован по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и причинении тяжких телесных повреждений.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости