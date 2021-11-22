В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды

Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния.

Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает полиция.

"Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали воровать продукцию", - говорится в релизе, опубликованном в микроблоге местной полиции в Twitter .

Ограбление произошло вечером в пятницу, уточняют в полиции. Злоумышленники напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем, говорится в сообщении. Офицеры скоро прибыли на место, задержали одну машину с двумя подозреваемыми, один из них был вооружен; третьего подозреваемого задержали в окрестностях магазина с украденными предметами, сообщает полиция. Арестованным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами, говорится в сообщении.

Ясно, что происшествие является спланированной акцией, заявили в органах. Поиск злоумышленников продолжается, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.