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В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды

В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния.
Другие страны
22 ноября 2021 г. 04:26
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды

Порядка 80 человек подозреваются в спланированном ограблении магазина одежды в городе Уолнат Крик в штате Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает полиция.

"Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали воровать продукцию", - говорится в релизе, опубликованном в микроблоге местной полиции в Twitter.

Ограбление произошло вечером в пятницу, уточняют в полиции. Злоумышленники напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем, говорится в сообщении. Офицеры скоро прибыли на место, задержали одну машину с двумя подозреваемыми, один из них был вооружен; третьего подозреваемого задержали в окрестностях магазина с украденными предметами, сообщает полиция. Арестованным от 18 до 32 лет, им предъявлены обвинения в ограблении, сговоре и владении украденными вещами, говорится в сообщении.

Ясно, что происшествие является спланированной акцией, заявили в органах. Поиск злоумышленников продолжается, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada 80 nəfər geyim mağazasını qarət edib

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