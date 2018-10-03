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    В Калгари из-за рекордного снегопада зафиксировали почти 270 аварий - ВИДЕО

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 270 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в городе Калгари (провинция Альберта) из-за рекордного снегопада, обрушившегося на этот западный регион Канады во вторник. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Calgary Herald.

    По информации местной полиции, в городе произошло 267 аварий, в которых пострадали 17 человек. О погибших данных не поступало.

    Как сообщило Национальное метеобюро Канады, во вторник в юго-западной части Альберты уже выпало 30 см снега, что стало абсолютным октябрьским рекордом за всю историю метеонаблюдений, отчет которых, по уточненным данным, ведется с 1881, а не с 1884 года, как сообщалось первоначально. До этого самый сильный снегопад прошел здесь 4 октября 1914 года - тогда высота сугробов достигла 29,7 см. По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится лишь в среду.

    На расчистку города от снежных завалов выпущена вся имеющаяся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей, которые помогают вытаскивать застрявшие автомобили из сугробов. Соседние города также направили в Калгари на помощь людей и технику.

    Власти города, как минимум до среды, запретили автомобилистам парковаться на всех крупных улицах мегаполиса.

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