В Калгари из-за рекордного снегопада зафиксировали почти 270 аварий - ВИДЕО

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 270 дорожно-транспортных происшествий зафиксировано в городе Калгари (провинция Альберта) из-за рекордного снегопада, обрушившегося на этот западный регион Канады во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Calgary Herald.

По информации местной полиции, в городе произошло 267 аварий, в которых пострадали 17 человек. О погибших данных не поступало.

Как сообщило Национальное метеобюро Канады, во вторник в юго-западной части Альберты уже выпало 30 см снега, что стало абсолютным октябрьским рекордом за всю историю метеонаблюдений, отчет которых, по уточненным данным, ведется с 1881, а не с 1884 года, как сообщалось первоначально. До этого самый сильный снегопад прошел здесь 4 октября 1914 года - тогда высота сугробов достигла 29,7 см. По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится лишь в среду.

На расчистку города от снежных завалов выпущена вся имеющаяся снегоуборочная техника, а также мобилизованы бригады пожарных и спасателей, которые помогают вытаскивать застрявшие автомобили из сугробов. Соседние города также направили в Калгари на помощь людей и технику.

Власти города, как минимум до среды, запретили автомобилистам парковаться на всех крупных улицах мегаполиса.