В Кале на севере Франции произошла массовая драка между мигрантами

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Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Около 100 мигрантов из Эфиопии и Эритреи, которые были вооружены палками и камнями, устроили драку в городе Кале на севере Франции.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную префектуру.

Столкновения начались в 13:15 по местному времени в промышленной зоне города. Три мигранта были задержаны.

По данным Филиппа Миноне, заместителя мэра Кале, отвечающего за обеспечение безопасности, в результате драки около 20 человек получили ранения.

Аналогичные столкновения произошли в городе в пятницу вечером. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения мигрантов. В результате потасовки пострадали девять человек.