В каирском метро произошел теракт

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В каирском метро на станции Эль-Мардж взорвалось устройство, заложенное в пассажирский вагон. Пострадали три человека.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, саперы, прибывшие на место происшествия, нашли и обезвредили еще одно неразорвавшееся устройство.

В провинции Минуфия к северу от Каира подорвался пассажирский поезд. Это произошло после того, как он прибыл на конечную станцию. Сотрудники транспортной полиции стали досматривать состав и нашли в последнем вагоне подозрительный предмет. Все пассажиры были эвакуированы. Однако полицейские, не дождавшись саперов, решили сами осмотреть находку. Это оказался фугас, который взорвался при попытке его обезвредить.

Двое полицейских погибли. Десять человек получили ранения. Часть вагона буквально разорвало в клочья, он полностью выгорел изнутри. Железнодорожное сообщение в регионе прекращено.

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