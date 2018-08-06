В Каире взорвался автомобиль, пострадали три человека

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Автомобиль взорвался на одной из улиц Каира, есть пострадавшие, об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице имени героя Ахмеда Абдель Азиза в каирском районе Мухандисин.

Пламя с автомобиля в момент взрыва перекинулось на проезжающий рядом микроавтобус. Оба транспортных средства сгорели дотла. В результате взрыва пострадали три человека.