В Каире убита гендиректор Исламского банка Абу-Даби

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В одном из пригородов Каира обнаружено тело генерального директора Исламского банка Абу-Даби Невин Луфи. Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, полицейские, прибывшие на место преступления, обнаружили на теле Луфи множественные ножевые ранения.

Луфи была первой женщиной, ставшей генеральным директором банка в арабской стране. В 1976 году, после получения первой степени по экономике в Американском университете Каира, она начала работать финансовым аналитиком в каирском отделении Citibank.

Она работала в американских и европейских банках, специализируясь на развивающихся рынках, управлении капиталом и кредитным риском.