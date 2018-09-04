В Каире рядом с посольством США задержан мужчина со взрывчаткой

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина с несколькими взрывными устройствами задержан сегодня рядом с посольством США в столице Египта Каире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.

По информации телеканала, мужчина пытался привести в действие взрывчатку.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Симона Боливара в центре египетской столицы, в непосредственной близости от Гарден Сити, где располагается комплекс американской дипмиссии. В настоящее время район оцеплен полицией. При задержании подозреваемого никто не пострадал.

Посольство США на своей странице в Twitter сообщило, что дипломаты "в курсе инцидента".

"Мы просим всех избегать этого района, обращаемся к американским гражданам не приходить в посольство и направлять все вопросы по электронной почте", - говорится в сообщении.