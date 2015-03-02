​В Каире произошел взрыв: один человек погиб, девять ранены

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В столице Египта Каире произошел взрыв у здания Высшего суда. Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил официальный представитель министерства здравоохранения Египта Хушам Абдулгаффар. По его словам, в момент взрыва прокурор находился в здании и после атаки решил проинспектировать место взрыва.

В результате взрыва на площади Рамзес один человек погиб, девять получили ранения. Приостановлена работа близлежащей станции метро. Ведется расследование.