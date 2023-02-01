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В Каире при пожаре в больнице погибли три человека

В Каире при пожаре в больнице погибли три человека Три человека погибли и более 30 пострадали в результате пожара, охватившего благотворительную больницу, расположенную в районе аль-Матария в Каире.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 23:12
В Каире при пожаре в больнице погибли три человека

Три человека погибли и более 30 пострадали в результате пожара, охватившего благотворительную больницу, расположенную в районе аль-Матария в Каире.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел официальный представитель египетского министерства здравоохранения и народонаселения Хусам Абдель Гаффар.

"Во время пожара в больнице при мечети ан-Нур в аль-Матарии погибли три человека, 32 получили ожоги, переломы или отравления дымом", - отметил министр, слова которого привел телеканал Sada El Balad.

Он уточнил, что пострадавшим была оказаны первая необходимая помощь на месте происшествия, "теперь они доставлены в несколько каирских госпиталей". В их транспортировке было задействовано более 10 машин скорой помощи.

К настоящему времени пожар потушен. Каирская прокуратура начала расследование инцидента, криминалисты выясняют причины возгорания. Проводится проверка систем обеспечения безопасности внутри больницы.

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